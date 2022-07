Taki mają klimat. Opłaty za spacer po niemieckiej stronie

Pobieranie opłat, tzw. kurtaxe od polskich turystów jest niesprawiedliwe - ocenia prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Zgodnie z prawem obowiązującym w niemieckich miejscowościach uzdrowiskowych tzw. opłatę klimatyczną uiszcza się w automatach, a sprawdzają to kontrolerzy chodzący np. po nadmorskiej promenadzie. Tymczasem w Polsce taka opłata obowiązuje tylko w przypadku noclegu.- Temat wielokrotnie poruszałem w rozmowach z burmistrzem przygranicznego Heringsdorfu, niestety to nie są lokalne przepisy - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" prezydent Żmurkiewicz.- To przepis federalny. Bo gdyby był to przepis gminny to na pewno przynajmniej mieszkańcy nie uiszczaliby tej opłaty - dodał.Wcześniej kontrolerzy polskich turystów traktowali ulgowo, sprawą jednak zajął się niemiecki sąd - dodał Janusz Żmurkiewicz.- Tak było do pewnego czasu, do momentu, gdy jeden z mieszkańców gminy Heringsdorf wystąpił do sądu o interpretację przepisu. Niestety, sąd przyznał rację temu obywatelowi - powiedział prezydent Żmurkiewicz.Opłata za jeden dzień pobytu w w niemieckim kurorcie w przeliczeniu na złotówki to ok. 13 zł, w Świnoujściu 4 zł i 80 gr.