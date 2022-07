Dobry Start już na kontach wielu wnioskodawców

Ponad 4 miliony złotych wypłacono w Zachodniopomorskiem w ramach programu Dobry Start.

Wypłaty rozpoczęły się w poniedziałek. Zrealizowano już ponad 14 tysięcy świadczeń. W całym kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych do tej pory przelał na konta rodziców łącznie 87 mln złotych.



W ramach programu Dobry Start rodzice mogą wnioskować o 300 złotych na wyprawkę szkolną dla dzieci.



Pieniądze można wydać na wszystko, co dziecku jest potrzebne w szkole: książki, zeszyty czy przybory.



Wnioski można składać do 30 listopada.