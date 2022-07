Trwają prace na nowych nabrzeżach w szczecińskim porcie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nowe nabrzeża, które powstają w szczecińskim porcie w rejonie Kanału Dębickiego, mają już na całej długości wbitą ściankę szczelną. Teraz trwa betonowanie.

Cały Kanał Dębicki będzie przystosowany do głębokości 12,5 metra. To miejsce w porcie, gdzie stoją suwnice do przeładunku kontenerów - mówi Piotr Arabczyk, dyrektor kontraktu z firmy NDI.- Nabrzeże Norweskie oraz Duńskie są zakończone, jeżeli chodzi o posadowienie. Czyli ścianka szczelna, jak również kotwy gruntowe są w stu procentach zakończone i przystąpiliśmy do robót żelbetowych. Na Nabrzeżu Norweskim jest to 300 metrów nabrzeża, a na Duńskim 700 m. Roboty żelbetowe planujemy wykonywać do początku przyszłego roku - mówi Arabczyk.Stare nabrzeża w rejonie Kanału Dębickiego będą rozebrane. Tam jednak prace prowadzone są etapami, aby nie paraliżować działania portu.- Nabrzeże Czeskie, jesteśmy na pierwszym etapie, jest to 316 metrów bieżących nabrzeża. Po zakończeniu tego etapu przechodzimy do następnego. Całe Nabrzeże Czeskie i Słowackie to jest kilometr i jest podzielone na cztery etapy. Teraz pracujemy na pierwszym etapie, który powinien być zakończony po wakacjach - mówi dyrektor kontraktu z firmy NDI.Przystosowanie Kanału Dębickiego do 12,5 metra to koszt 300 milionów złotych. Inwestycja ma zostać zakończona na początku 2024 roku.