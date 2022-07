Jak przyznaje nasza poranna ekipa Radia Szczecin, aby się obudzić, każdy sposób jest dobry. Wszystko zależy od ilości kofeiny w wydychanym powietrzu.

W Radiu Szczecin trwa tydzień kawy, dlatego w środę również ją uzupełnialiśmy. Jednak ze względu na wysokie temperatury, specjalnie dla naszych słuchaczy przygotowaliśmy kawę mrożoną.Zapraszamy do namiotu Radia Szczecin w alei Wojska Polskiego 73 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 9.