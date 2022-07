Szczecińskie kąpieliska przeżywają oblężenie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Już kilka minut po godzinie 10 - czyli w czasie otwarcia Arkonki, kolejka mieszkańców Szczecina ustawiła się pod kasami, aby dostać się nad wodę.

Na Głębokim kolejek do kas nie było, ale chętnych do plażowania nie brakowało. Mieszkańcy zgodnie mówią, że w takim dniu jak dzisiaj, przyjście nad wodę to jedyna szansa na schłodzenie się.- Woda na razie zimna, ale fajna. - Wydaje mi się, że woda to jedyne rozwiązanie by się orzeźwić, jak mamy 36-40 stopni na termometrach - mówią szczecinianie na kąpielisku.- Wbrew pozorom najniebezpieczniejsza jest brawura. Jesteśmy na takim obiekcie, że dzieci uwielbiają się wygłupiać. Upał też robi swoje. Obowiązkowo trzeba mieć nakrycie głowy, nawadnianie, smarowanie się kremami z filtrem, bo później dochodzi do przegrzania organizmu - mówi Julia Owsińska, ratownik na kąpielisku Arkonka.W środę w Szczecinie temperatura ma dojść do 37 stopni Celsjusza. W czwartek już będzie trochę "chłodniej", ale dalej kreska na termometrze przekroczy 30 stopni.