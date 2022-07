Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ekstremalne upały wróciły do naszego regionu. W samym Szczecinie temperatura w środę ma osiągnąć aż 34 stopni Celsjusza. Żar dotyka nie tylko przechodniów, ale również kierowców.

Klimatyzacja samochodowa w dużym stopniu wpływa na komfort kierujących i pasażerów. O tym, jakie czynności powinniśmy wykonać podczas przygotowania klimatyzacji do sezonu letniego, opowiedziała nam kierowniczka jednego ze szczecińskich warsztatów samochodowych, Małgorzata Gołębiewska-Basarab.



- Przede wszystkim systematyczność, czyli co najmniej raz w roku przyjeżdżamy do serwisu klimatyzacji. Oznacza to odgrzybianie i należy wtedy wymienić filtr przeciwpyłkowy. Zatrzymują się na nim wszelkie zanieczyszczenia. Trzeba się wcześniej zapisać, ale nie są to długie terminy. W tej chwili mamy dużo napełnień, odgrzybień, ale i napraw klimatyzacji - mówi Gołębiewska-Basarab.



Serwis klimatyzacji trwa około dwóch godzin. W przypadku poważniejszej awarii naprawa może trwać nawet dwa dni.