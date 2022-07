Doświadczony płetwonurek ostrzega: w Jeziorze Szmaragdowym jest dużo zagrożeń [WIDEO]

Poszukiwania mężczyzny, który we wtorek nurkował w Jeziorze Szmaragdowym, zostały zakończone.

Nurkowanie w tym miejscu zakończyło się tragedią. W środę przed południem służby odnalazły ciało mężczyzny, którego poszukiwania rozpoczęły się we wtorkowy wieczór.Aleksander Ostasz, doświadczony płetwonurek, który doskonale zna specyfikę tego akwenu, ostrzega przed nurkowaniem w tym miejscu.- Jezioro, gdzie była kopalnia kredy. Tam jest bardzo dużo drzew, zarówno tych, które kiedyś tam rosły, jak i tych, które powpadały do wody. Wbrew pozorom, woda nie jest taka przejrzysta. Jest do pierwszych 5-7 metrów, a poniżej jest taka mleczna - tłumaczy Ostasz.W poszukiwania zaginionego mężczyzny od wtorku zaangażowani byli strażacy i ratownicy WOPR. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.