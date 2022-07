Żołnierze WOT-u reprezentują cały przekrój społeczeństwa [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Górka, 14. ZBOT Fot. Małgorzata Górka, 14. ZBOT Fot. Małgorzata Górka, 14. ZBOT Fot. Małgorzata Górka, 14. ZBOT Fot. Małgorzata Górka, 14. ZBOT Fot. Małgorzata Górka, 14. ZBOT Fot. Małgorzata Górka, 14. ZBOT Fot. Małgorzata Górka, 14. ZBOT Fot. Małgorzata Górka, 14. ZBOT Fot. Małgorzata Górka, 14. ZBOT

Dzisiaj szlifowali formę strzelecką, przed nimi praktyczny egzamin w ramach tak zwanej pętli taktycznej, a w sobotę w Stargardzie złożą przysięgę wojskową - w Zachodniopomorskiem trwają "Wakacje z WOT".

Prawie sto osób, które postanowiło wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej, ćwiczyło celność na poligonie w Drawsku Pomorskim.



- Wyniki w strzelaniu coraz lepsze, wystarczy się przyzwyczaić. - Mam nadzieję, że będzie trudno, że wszyscy damy radę i dojdziemy do końca, tak jak rozpoczęliśmy. - Trochę zaskoczę, bo w cywilu jestem magistrem fizyki, ukończyłem Uniwersytet Szczeciński. Bardzo mi się tutaj podoba. - Przede wszystkim będziemy przelewać krew za naszą ojczyznę, gdyby coś się działo. Jest to też nauka samodyscypliny i pracy w grupie, wzajemne dbanie o siebie - mówią uczestnicy.



- Mamy tutaj cały przekrój społeczeństwa, od prawników po studentów, którzy jeszcze się uczą - mówi podporucznik Przemysław Nadolski, 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej.



W naszym regionie kolejna runda szkoleń dla ochotników w ramach "Wakacji z WOT" odbędzie się w sierpniu.