Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą? Wystarczy przestrzegać podstawowych zasad

Panujące upały zachęcają do szukania ochłody nad wodą. Turyści korzystają tłumie z atrakcji nadmorskich kurortów, a ratownicy przypominają, jak bezpiecznie plażować.

Fala upałów dotarła do Polski. IMGW wydało ostrzeżenia II i III stopnia dla większości powiatów w naszym województwie. Również nad samym morzem odnotowano znaczny wzrost temperatury, a tropikalna pogada ma utrzymywać się przez cały dzień. W kierunku nadmorskich plaż od rana podążają turyści spragnieni nie tylko kąpieli słonecznych, ale także szukający ukojenia w falach Bałtyku.Ratownicy przypominają, że do bezpiecznego plażowania również trzeba się przygotować. Stanisław Malepszak z kołobrzeskiego WOPR mówi, by przestrzegać podstawowych zasad podczas szukania ochłody w wodzie.- Starajmy się być zdrowi, wypoczęci, bezpośrednio nie po posiłku. Wchodząc do wody stopniowo schładzajmy się, żeby nie doszło do wstrząsu termicznego. Zwracajmy uwagę na swoje dzieci, znajomych i rodzinę - mówi ratownik.Pamiętajmy też, by w czasie przebywania na słońcu pić dużo wody. Osoby starsze powinny pozostać w domach. Temperatury w regionie mają wahać się w środę od 30 do nawet 36 stopni Celsjusza.