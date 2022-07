Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wysokie temperatury dają się wszystkim we znaki, a niektórzy muszą pracować narażeni cały czas na słońce. To m.in. ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy na co dzień strzegą szczecińskich kąpielisk.

Alkohol zmorą ratowników wodnych Szczecińskie kąpieliska przeżywają oblężenie [WIDEO, ZDJĘCIA]



- Dla nas są to trudne dni nie tylko z uwagi na to, że mamy więcej plażowiczów i dużo więcej może się wydarzyć. Każdy z nas, tak samo jak wszyscy kąpiący się, też jest cały czas na słońcu - mówi ratownik z kąpieliska Głębokie w Szczecinie.



Dlatego tak ważne jest, aby osoby kąpiące się słuchały poleceń wydawanych przez ratowników i stosowały się do regulaminu kąpielisk. Dlatego sami przestrzegają zasad, które powtarzają wszystkim plażowiczom: odpowiednie nawodnienie, ochrona przed słońcem i krem z filtrem.