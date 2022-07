Alkohol jest jednym z poważniejszych problemów polskich kąpielisk i radykalnie obniża bezpieczeństwo.

Przychodzący na kąpielisko z napojami wyskokowymi oraz spożywające je, są dla nas dużym problemem - mówi jeden z ratowników WOPR na szczecińskim Głębokim.- Osoby po spożyciu alkoholu mogą nie odczuwać, że jest im za gorąco, są też dużo bardziej pewne siebie, skłonne przeceniać swoje umiejętności pływackie, przez co nie jesteśmy w stanie określić, czy taka osoba sobie w wodzie poradzi. Jak widzimy, że ktoś wchodzi chwiejnym krokiem do wody, to my taką osobę wyciągamy - podkreśla ratownik.Przypomnijmy, że na terenie kąpielisk miejskich w Szczecinie wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu jest surowo zabronione.