Msza święta - początek o godzinie 10 - w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie w intencji rocznicy powstania Policji Państwowej to punkt, który poprzedzi rozpoczynający się dziś Jarmark Jakubowy.

Jeden z punktów jarmarkowego programu wypełnią też policjanci.- Komenda Wojewódzka Policji będzie edukować nas dla bezpieczeństwa. W tym roku przypada 103. rocznica powstania Policji Państwowej. Będzie oficjalny pochód do katedry o godzinie 10 i to zostanie zwieńczone mszą świętą - zapowiada Dorian Sierek, kierownik techniczny Bazyliki Archikatedralnej.Jarmark Jakubowy ma się rozpocząć oficjalnie o godz. 15. Potrwa do niedzieli.