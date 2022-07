Ulicami Szczecina przejdzie pochód kibiców Brøndby

Piłkarsko, kolorowo i międzynarodowo będzie w czwartek w Szczecinie. Blisko pół tysiąca kibiców z Danii na popołudniowy mecz przejdzie pochodem ulicami miasta.

W czwartek w eliminacjach Ligi Konferencji Europy mecz Pogoni Szczecin z Brøndby IF. Kibice z Danii przejdą ulicami Szczecina pochodem z Deptaku Bogusława na stadion. W sektorach A1 i A2 zasiądzie 450 kibiców z Danii. Wszystko zatem wskazuje, że pochód będzie liczny i barwny.Kibice Brøndby IF zbiorą się na Deptaku Bogusława, by dokładnie o godzinie 15 wyruszyć pochodem w kierunku stadionu im. Floriana Krygiera. Do przejścia będą mieli około 2,5 kilometra. Pochód ma się odbyć w asyście policji z Polski i Danii. Może się to też wiązać z utrudnieniami na drogach w okolicy przemarszu kibiców.Mecz Pogoń Szczecin - Brøndby IF rozpocznie się o godzinie 18.30.