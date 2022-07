"Zawsze chciałem być policjantem". Dziś świętują [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Były odznaczenia oraz życzenia spokojnej pracy. W czwartek policjanci obchodzili swoje święto. 103 lata temu powstała Policja Państwowa.

W zachodniopomorskim garnizonie służy prawie pięć tysięcy policjantów - mówił nadinspektor Tomasz Trawiński. Dodał, że policja cały czas otwiera nowe posterunki policji w regionie. - Przez ostatnich kilka lat udało się otworzyć kilka dużych jednostek policji, komend powiatowych policji, kilka komisariatów, kilka posterunków policji i w planach mamy kolejne inwestycje. Najbliższa, która już jest realizowana to nowy obiekt Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.



23 lata w policji pracuje Marek Łuczak. Zajmuje się ściganiem złodziei zabytków. - Zawsze chciałem być policjantem, od dziecka. Potem udało się to zrealizować. Trafić w niszę, którą lubię. W szkole oficerskiej jest 26 przedmiotów, które trzeba zaliczyć, ale jest to do przejścia - zapewnia Łuczak.



Podczas czwartkowych obchodów wręczono medale, odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Wcześniej o 10 w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie odbyła się msza św. w intencji Policji Państwowej.