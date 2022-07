Skarbniczka Szczecina apeluje do rządu

Skarbniczka Szczecina, jednego z najbardziej zadłużonych miast w Polsce, apeluje do rządu, aby dał więcej pieniędzy samorządom.

- Rosnące ceny energii, benzyny, coraz większe wydatki na oświatę - wyliczała na konferencji prasowej Dorota Pudło-Żylińska. Chce "samorządowej tarczy antyinflacyjnej" i szeregu ulg czy zwolnień z podatków oraz większych wpływów z PIT.Spytaliśmy o zobowiązania miasta: to ponad 2 miliardy 700 milionów złotych kredytów Szczecina oraz jego spółek przy niespełna 3-miliardowym budżecie. Urzędniczka, jak stwierdziła, była "przygotowana na to pytanie". Odpowiadała, że w tym czasie Skarb Państwa "zadłużył się bardziej".Pudło-Żylińska mówiła, że w perspektywie mogą być podwyżki opłat za komunikację czy śmieci - chyba, że rząd da więcej pieniędzy. - Prezydent i ja jesteśmy optymistami, że to co minister położy nam na 2023 rok zaskoczy nas pozytywnie. Stąd kwestie ewentualnych drastycznych kroków jeszcze przed nami - powiedziała.Rocznie na obsługę kredytów zaciągniętych przez Szczecin urząd wydaje 55 milionów złotych. Skarbniczka pytana o to, ile przeznaczają na ten cel miejskie spółki, odpowiedziała, że "takimi danymi w tym momencie nie dysponuje i będą one dosłane". Po czym biuro prasowe odesłało nas do spółek miejskich.Według raportu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Szczecin jest drugim najbardziej zadłużonym miastem w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca.