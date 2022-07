Jarmark Jakubowy już otwarty. Mnóstwo specjałów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Masa atrakcji dla dzieci, rękodzieło, regionalne specjały i rekolekcje jakubowe - wystartował kolejny Jarmark Jakubowy w Szczecinie.

Na placu Orła Białego ustawiło się ok. 300 wystawców z różnym asortymentem.





- Słabe. Wcześniej próbowałem lepsze wina. Ja szukam miodów dla wnucząt. Bardzo dobre przyprawy do dań, sosy. Arcydzieła, sztuka. Bardzo zadowalające, że polski towar się wystawia na jarmarkach i że chwalimy swoje, a nie obce - mówili odwiedzający.



Trzynasta edycja imprezy cieszy się, jak co roku, dużym zainteresowaniem.W czwartek jarmark potrwa do godziny 22. Od piątku do niedzieli będzie można go odwiedzać między godziną 10 a 22.Szczegółowy program można znaleźć tu