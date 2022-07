Pas zieleni w reprezentatywnej alei wychodkiem dla psów

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Problemy z roślinami zasadzonymi na środku Alei Jana Pawła II. Część z nich została już uszkodzona i trzeba było je wymienić - winni są właściciele psów, którzy traktują pas zieleni wyłożony korą jako miejsce do wyprowadzania swoich pupili.

Apelujemy, by tego nie robić - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Hanna Pieczyńska. - Te pieski niestety zakopując pozostałości po sobie wyrywają swoimi łapkami małą zieleń, rozrywają korę czy inne rzeczy, które tam są.



Są pewne pomysły np. ustawienie tabliczek informacyjnych - dodała Hanna Pieczyńska. - Są również pomysły, żeby wygrodzić to miejsce niskimi płotkami. Na to potrzebne będą dodatkowe środki. Jest taki pomysł, ale nie wiadomo, na ile się sprawdzi i z której strony będą głosy, że to jest zbędne i niepotrzebne.



Świeżo posadzone rośliny nie mają łatwo także przez ostatnie upały - ekipy regularnie muszą je podlewać wodą z hydrantów.



Jak informuje Hanna Pieczyńska, w projekcie przebudowy nie było jednak uwzględnionej

stałej instalacji nawadniającej.



Remont Alei kosztował prawie 24 miliony złotych i trwał niecałe dwa lata.