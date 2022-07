Sinice. Fot. Słuchacz Artur/Archiwum

Kolejne kąpielisko w regionie zamknięte. To z powodu osadu na wodzie. Chodzi o plażę w Gudowie w powiecie drawskim. Teraz woda zostanie przebadana, do tego czasu nie można do niej wchodzić.

Można się już za to kąpać w Czaplinku. W środę władze miasta wprowadziły zakaz kąpieli nad jeziorem Drawsko. Podejrzewano zakwit sinic. Pobrano próbki wody. Jak się okazało, jest bezpiecznie i zakaz został dziś zniesiony. Z powodu sinic nadal zamknięte są kąpieliska w Trzebieży, Stepnicy i Wałczu.