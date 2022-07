Czy w upałach można krócej pracować?

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Pracodawca nie ma obowiązku skrócenia czasu pracy w przypadku upałów - przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. Wszystko zależy od woli zarządzających.

- My możemy tylko apelować, bo przepisy nie określają maksymalnej temperatury na stanowisku pracy - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka Aleksandra Zagajewska z Głównego Inspektoratu Pracy. - Jedynym obowiązkiem pracodawcy w zakresie upałów jest zapewnienie sprawnej wentylacji, nie klimatyzacji. I zapewnienie wody do picia w nieograniczonych ilościach, jeżeli temperatury na stanowisku pracy, na otwartej przestrzeni przekraczają 25 stopni a w biurach 28 stopni Celsjusza.



Aleksandra Zagajewska dodaje, że gdy pracodawca zdecyduje się skrócić czas pracy, nie może przez to obniżyć wynagrodzenia.