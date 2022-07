Ogromne pole refulacyjne powstaje w Szczecinie na Ostrowie Mieleńskim.

To tam będzie odkładany urobek powstały z pogłębiania Kanału Dębickiego do 12,5 metra głębokości - mówi Jarosław Mostek, kierownik robót hydrotechnicznych.- Urobek, który będziemy tu składować, będzie na wysokość około 3-3,5 m. Żeby zatrzymać tę masę ziemną, która tu będzie z kanału transportowana rurociągami, to wały stanowią pewne zabezpieczenie. Trzymają ten urobek w miejscu, w którym chcemy go złożyć - mówi Mostek.Wyspa została podzielona na kwatery. Część urobku i materiału do budowy wałów transportowana jest samochodami przez most pontonowy.Droga do portu jest pogłębiana. aby mogły do niego wpływać większe statki.