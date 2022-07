Wakacje z Caritas: sport, muzyka, taniec, warsztaty

200 dzieci skorzysta z wakacyjnego wypoczynku organizowanego przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

To półkolonie i kolonie. Był już wyjazd do Szklarskiej Poręby. Teraz ponad 40 osób, w tym grupa dzieci z Ukrainy, wypoczywa na półkoloniach w Szczecinie.



Siostra Izabela Jasińska ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i kierownik Świetlicy Caritas przy parafii św. Rodziny w Szczecinie przyznaje, że celem jest odciągnięcie dzieci od smartfona i telewizora.



- Żeby ich zarazić sportem, ruchem, muzyką, tańcem, warsztatami artystycznymi, zajęciami plastycznymi... - wyliczała.



Ukrainiec Andrei jest zadowolony z bogatej oferty.



- Najbardziej mi się podobało wyjście do parku trampolin. Chodzimy na lody, do Różanki i parku Kasprowicza. Na dworze gramy w różne gry i zabawy - relacjonował.



Alicja i Dominika studiują psychologię i pomagają w organizacji półkolonii.



- Każdego dnia uczymy się czegoś nowego. Dzieci potrafią być bardzo zaskakujące. My poznawałyśmy dzieci, a dzieci poznawały nas. Z czasem udało nam się nawiązać relacje, dobrą współpracę, obustronną sympatię i poczuć się pewnie w nowej roli - mówiła.



W sierpniu kolonie w Brzózkach nad Zalewem Szczecińskim, a także wyjazd do Torunia.