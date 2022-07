Rozpoczęły się prace pogłębiające przy Ostrowie Mieleńskim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pierwszy urobek wydobyty z Kanału Dębickiego trafił na pole refulacyjne na Ostrowie Grabowskim. To kolejne pole refulacyjne jakie powstało w tej części portu szczecińskiego, które będzie wykorzystane przy pogłębianiu Kanału Dębickiego do 12.5 metra mówi Jarosław Mostek z firmy NDI, która wykonuje prace.

- W tej chwili jesteśmy na polu odkładu PR1, rozpoczęły się roboty czerpalne, które kontynuujemy w Kanale Dębickim, a w tym miejscu jest odkładany refulat i trwają w tej chwili roboty pozyskiwania piasku. Ten piasek będzie wykorzystywany na Ostrowie Mieleńskim - mówi Mostek.



Urobek z Kanału Dębickiego przywiozła pogłębiarka Stanisław Łęgowski. Na pole trafił przepompowany rurami.



- Rurociąg refulacyjny to rura łącząca pole PR1 z brzegiem Przekopu Mieleńskiego, tam podpływa pogłębiarka, która przez swoje pompy tłoczące podaje ten urobek, mieszaninę wodno-gruntową na to pole i tu trwa odkładanie. Pojemność tego pola to 400 tysięcy metrów sześciennych - dodaje Mostek.



Piasek z tego pola jest wykorzystywany do budowy kolejnego pola refulacyjnego. W Kanale Dębickim powstają nowe nabrzeża a także modernizowane są starsze. Po zakończeniu inwestycji ta część portu będzie miała głębokość 12.5 metra.