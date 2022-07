Nowy budynek Szpitala Wojewódzkiego

Budynek będzie miał pięć pięter. Będą tam m.in. dwa oddziały szpitalne: dla dorosłych i dzieci, a także poradnie specjalistyczne. źródło: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=423625846437613&set=p.423625846437613&type=3

Budynek już stoi, wkrótce ruszą prace przy budowie lądowiska dla śmigłowców. Chodzi o nowy gmach Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

Przy ulicy Arkońskiej mieścił się będzie nowy oddział zakaźny. Budowa zakończy się w tym roku. To w sumie 4500 metrów kwadratowych. Budynek będzie miał pięć pięter. Będą tam m.in. dwa oddziały szpitalne: dla dorosłych i dzieci, a także poradnie specjalistyczne. Budowa ruszyła pod koniec ubiegłego roku.



- Dyrekcja szpitala zdecydowała się na tę budowę z powodu epidemii koronawirusa - mówi Małgorzata Usielska, dyrektor szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.



- Jesteśmy przez tę pandemię trochę mądrzejsi. Musimy zastosować trochę inne rozwiązania, bo wszystkim nam się wydawało, że wiemy, jak budować budynek zakaźny. Teraz musimy trochę zmienić podejście do budowy, do rozplanowania przestrzeni. Mam nadzieję, że nam się to uda, oczywiście, w miarę naszej wiedzy - dodała.



Całkowity koszt budowy i wyposażenia oszacowano na prawie 70 mln zł. Szpital na inwestycję otrzymał blisko 60 mln złotych z Unii Europejskiej i prawie 7 mln z budżetu państwa.