Paszport? Bez kolejki, bez kłopotu [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W tym roku wydano w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim dwa razy więcej paszportów niż rok temu.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki powiedział, że większe zainteresowanie paszportami było spowodowane kilkoma czynnikami, m.in. wyjazdami za granicę po epidemii.



- Był to bardzo trudny moment; rok do roku w marcu wniosków paszportowych było dwa razy więcej. To pokazuje na skalę ruchu paszportowego. Złożyły się na to trzy czynniki: niewątpliwie wojna na Ukrainie, niewątpliwie to, że po covidzie zaczęliśmy myśleć, że uda nam się wyjechać na wakacje, więc trzeba wyrobić paszport i trzeci czynnik, że nie możemy już jeździć do Wielkiej Brytanii, więc to była trzecia grupa - wyliczał.



Wojewoda zapewnia, że dziś złożenie wniosku o paszport i jego odbiór odbywają się na bieżąco.



- Już od stycznia wprowadziliśmy soboty paszportowe. Byliśmy pierwsi w kraju; tych sobót u nas było najwięcej. Dzisiaj nie ma żadnego problemu z wyrobieniem paszportu. Jeżeli się wchodzi na stronę internetową, to jest tak, że nie ma terminu, termin uruchamia się następnego dnia ok. godz. 8 i wtedy można się zarejestrować - mówił wojewoda.



Zaznaczył, że wniosek o paszport można złożyć także osobiście, bez wcześniejszej rejestracji wizyty w internecie.