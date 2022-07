"Piękno i śmierć - opowieść o azjatyckiej broni białej" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Broń pochodzącą z ośmiu państw Azji można zobaczyć na wystawie "Piękno i śmierć - opowieść o azjatyckiej broni białej".

Ekspozycja znajduje się w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Prezentowana jest głównie broń paradna.



- Z perspektywy historyka wszystko jest ciekawe. Gdybym jednak miał wybierać, to na pewno tutaj tachi, czyli ojciec katany, miecza samurajskiego w kościanej pochwie, zrekonstruowany przez naszą koleżankę Julię z Działu Konserwacji. Jest też turecki jatagan z symbolami Salomona, była to pieczęć służąca do zwalczania demonów, przynosząca szczęście - mówi Michał Pozorski, kurator wystawy.



Wśród prezentowanych eksponatów są egzemplarze pochodzące jeszcze z przedwojennego muzeum, które znajdowało się w budynku na Wałach Chrobrego.



- Broń pochodząca z Laosu, która była dość fascynująca w swoim zastosowaniu podczas rytualnych walk. Mamy też broń z Sumatry, która jest symbolem walki z oporem i symbolem braterstwa. Ponadto możemy też zaprezentować Nepal i słynne kukri, które dla mieszkańców tego regionu są swoistym, szwajcarskim scyzorykiem do wszystkiego - wylicza Pozorski.



Najstarsze egzemplarze pochodzą z XVI wieku. Broń pochodzi z Japonii, Turcji, Laosu, Wietnamu, Nepalu, Indonezji, Chin i Indii.