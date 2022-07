Lokalne przysmaki, ręcznie robiona biżuteria czy zabawki dla dzieci. Wystawcy z różnych zakątków Polski i nie tylko, zjechali się na plac Orła Białego do Szczecina aby wziąć udział w 13. edycji Jarmarku Jakubowego.

Około 300 wystawców rozstawiło się w okolicy bazyliki archikatedralnej i do niedzieli będą czekali na mieszkańców miasta. Jak sami mówią - proponują swoje najlepsze produkty.- Proponujemy zdrowe i dobre kiszonki, zakwasy, szoty imbirowe, nasze tradycyjne kołobrzeskie ogórki. - Regionalne wina z upraw własnych. - W ofercie mam miody naturalne z własnej pasieki. - Biżuteria z kamieni naturalnych. Wisiorki, bransoletki, ale mamy też same kamienie, do kolekcji - mówią sprzedawcy.Jarmark potrwa do poniedziałku, ale tylko do niedzieli będzie można odwiedzić stoiska wystawców.