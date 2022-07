Fot. Nadleśnictwo Tuczno Fot. Nadleśnictwo Tuczno Fot. Nadleśnictwo Tuczno

Bielika kilka dni temu na terenie leśnictwa Dzikowo w powiecie wałeckim zauważył na poboczu drogi kierowca.

Mężczyzna powiadomił leśniczego Piotra Buczkowskiego, a ten udał się na miejsce i przewiózł bielika do weterynarza. Tam ptak przeszedł szereg badań.



Jak informuje Nadleśnictwo Tuczno, prześwietlenia skrzydeł nie wykazały złamań. Stwierdzono jedynie drobne potłuczenia i mały uraz jednego z kręgów kręgosłupa. Ptak dochodzi do siebie w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie, pod opieką weterynarza i Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.



Bielik to największy krajowy ptak drapieżny. Rozpiętość jego skrzydeł sięga nawet 240 centymetrów, a długość ciała wnosi 80-90 cm. Jest gatunkiem chronionym.