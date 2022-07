Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do Polski masowo uczą się języka polskiego. Szkoły językowe nie nadążają z organizowaniem kursów.

- Mamy bardzo dużo chętnych do nauki - mówi Halina Marczewska-Żurawska, nauczycielka języka polskiego. - Przeważnie to panie, które chcą podjąć pracę, a warunkiem jest komunikatywna znajomość języka. Szkoła organizuje kursy, które zapewniają podstawy znajomości języka.



Coraz więcej obywateli Ukrainy chce też poznać język polski na wyższym poziomie - dodaje Magdalena Kobus ze szkoły językowej Polish is my love. - Teraz mamy bardzo dużo młodych osób, które chciałyby studiować w Polsce. Oczywiście język jest tu ogromną barierą. Szukają miejsc, gdzie mogą nauczyć się języka polskiego do poziomu B2, bo taki poziom jest wymagany do studiowania na uczelni.



Głównie uczestnikami kursów językowych są panie gdyż mężczyźni walczą na wojnie z Rosją.