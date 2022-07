Ministerstwo Zdrowia przekazało miliony na onkologię w regionie

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

8,5 mln złotych otrzyma Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.

Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Zdrowia. To w ramach programu "Doposażenie zakładów radioterapii".



Pieniądze przeznaczone mają być na wymianę akceleratorów. To urządzenia służące do radoterapii. Dzięki tym środkom placówka będzie mogła kupić nowy sprzęt do leczenia nowotworów.