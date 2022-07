Znów będą szczepić w szpitalu na Pomorzanach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Punkt szczepień przeciwko Covid-19 wraca do szpitala na Pomorzanach w Szczecinie. Zakończył pracę z końcem czerwca.

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o szczepieniu czwartą dawką osób powyżej 60. roku życia i osób powyżej 12. roku życia z obniżoną odpornością. Dlatego od sierpnia będzie można to zrobić w szpitalu.



- Szczepienia będą wykonywane w środy, w godzinach od 15.15 do 18 - mówi Bogna Bartkiewicz, rzecznik szpitala na Pomorzanach. - Niewykluczone, że jeśli zainteresowanie szczepieniami będzie większe, to będziemy pracować dłużej i częściej. Szczepić będziemy nie tylko uprawnione kolejne grupy pacjentów, ale te osoby, które będą chciały zaszczepić się pierwszą, drugą lub trzecią dawką. Zapraszamy wszystkie grupy pacjentów.



Szczepienia ruszają 3 sierpnia. Podawana będzie szczepionka Pfizera. Obowiązują zapisy.