Zachodniopomorskie trzecie w kraju. Podmioty turystyczne odebrały prawie 550 tysięcy płatności bonem turystycznym na kwotę blisko 400 mln złotych.

To trzeci wynik w kraju, po województwach małopolskim i pomorskim. W całej Polsce kwota transakcji przekroczyła dwa miliony czterysta tysięcy złotych.



Rodzice, którzy jeszcze nie wykorzystali bonu, mogą to zrobić do końca września tego roku.



Na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy „Rodzina 500+”, przypada bon w kwocie 500 złotych. W przypadku np. dwójki dzieci, wartość bonu to 1000 złotych. Natomiast na dziecko z niepełnosprawnością, którą potwierdza odpowiednie orzeczenie, bon wynosi 1000 złotych.