Nastolatek zabił swojego ojczyma

15-latek zabił swojego ojczyma. Do zdarzenia doszło dziś w nocy w Rusinowie w powiecie sławieńskim. Rodzina nad morze przyjechała na wakacje z Radomia.

Nastolatek zadał kilka ciosów nożem 24-letniemu mężczyźnie - mówi asp. szt. Tomasz Pruszyński z Policji w Sławnie. - To jest konkubent matki. W wyniku nieszczęśliwego wypadku poniósł śmierć na miejscu. Decyzją sądu, nieletni został umieszczony w Izbie Dziecka w Szczecinie. Na chwilę obecną wyjaśniamy, jak do tego doszło.



Wg nieoficjalnych informacji ojczym i pasierb mieli pokłócić się o pieniądze, po czym 15-latek chwycił za nóż.



Prokuratura prowadzi postępowanie pod kątem zabójstwa. 15-latek trafił na trzy miesiące do schroniska dla nieletnich, tak zdecydował sąd.