Lecim na Szczecin. Weź udział w naszym konkursie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Odpowiedz na pytanie i wygraj skok tandemowy. Jeśli Twoim marzeniem jest posmakować chmury czy zobaczyć jak wygląda świat z wysokości 4 tys. metrów, to...

- Na wysokości ok. 3 tysięcy metrów poproszę, byś się podniosła, siadasz mi na kolanach i podpinamy się w czterech miejscach. I czekamy na swoją kolej. Ok. 4 tysięcy metrów pilot daje nam sygnał, podnosimy do góry roletę i siadamy w drzwiach. Nogi wystawiasz na zewnątrz samolotu, ważne, by były złączone. Ręce wędrują pod uprząż, trzymasz się mocno uprzęży, kładziesz głowę na lewe moje ramię, do tyłu, poczujesz delikatny ruch do środka i wypadamy - tak reporterkę Radia Szczecin instruował Artur Karwowski.



Aby wygrać voucher na skok ze spadochronem wystarczy odpowiedzieć na pytanie "dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać skok?".Lecimy samolotem do którego wchodzą dwie pary tandemowe - instruktor i osoba, która ma skakać. Siadamy tyłem do kierunku lotu i do wysokości 3 tys. metrów podziwiamy widoki - relacjonuje Artur Karwowski, instruktor spadochronowy z "Lecim na Szczecin".Aby odpowiedzieć na pytanie konkursowe wystarczy wejść na naszą stronę i w zakładce "konkursy" wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia czekamy do piątku.