Sail Świnoujście już po raz dwunasty

Sail Świnoujście w 2019 roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archwium] Fot. Katarzyna Wolnik-Sayna [Radio Szczecin] Fot. Katarzyna Wolnik-Sayna [Radio Szczecin]

Po raz 12. odbywa się Sail Świnoujście - żeglarskie wydarzenie, które doskonale wpisuje się w charakter miasta. Impreza ma już swoich wiernych sympatyków.

Jednocześnie rozpoczął się XXXVII Festiwal Piosenki Morskiej "Wiatrak". Od tego roku impreza nosi im. Jerzego Porębskiego oceanografa, barda piosenki żeglarskiej, honorowego obywatela Świnoujścia , który rok temu odszedł na wieczną wachtę.



Przy nabrzeżu Władysława IV zacumował żaglowce i okręty marynarki wojennej. Od piątku odbywają się koncerty muzyki morskiej.



Ta impreza nabrała innego znaczenia - mówi Marek Szurawski z zespołu Stare Dzwony.



- I "Wiatrak" i Świnoujście będą teraz żyć postacią Jerzego Porębskiego. Za chwilę będzie miało miejsce odsłonięcie rzeźby Jurka, który będzie siedział w charakterystycznej pozycji z gitarą i to w bardzo znaczącym miejscu miasta, bo na placu Rybaka - podkreśla Szurawski.



Uroczystość odsłonięcia rzeźby na placu Rybaka odbędzie się o godzinie 18, a tuż po niej, na dużej scenie, rozpocznie się koncert poświęcony Jerzemu Porębskiemu. Wystąpią m.in. Stare Dzwony, The Nierobbers czy Klang. Ze sceny usłyszymy najbardziej popularne piosenki "Gdzie ta keja", "Cztery piwka" czy "Barmanka z Vancouver"



Impreza Sail Świnoujście potrwa do niedzieli.