Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Pojawili się nad morzem, by modlić się za uczestników festiwalu muzyki elektronicznej. W Kołobrzegu trwa "Przystań z Jezusem".

Księża, zakonnice i wolontariusze pojawili się w Kołobrzegu w czasie festiwalu Sunrise. W pobliżu terenu imprezy rozmawiają z jej uczestnikami o wierze w Boga. Choć tym razem nie mają dmuchanego kościoła, to tradycyjnie już na miejscu pojawił się mobilny konfesjonał, w którym można się wyspowiadać.



Ewa Turska, jedna z ewangelizatorek mówi, że "Przystań" spotyka się z różnym odbiorem ze strony gości festiwalu.



- Są osoby bardzo otwarte, chętne do rozmowy, ale też są tacy, którzy odmawiają i mówią, że są tutaj, aby się pobawić. Jedna dziewczyna powiedziała "wiesz potrzebuję tego, bo cierpię na depresję" i poprosiła, by się za nią pomodlić - zaznacza Turska.



"Przystań z Jezusem" będzie obecna także w drugim dniu festiwalu Sunrise, a ewangelizatorzy pozostaną na miejscu do niedzieli.