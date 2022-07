Przybyło żołnierzy WOT-u w naszym regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Po intensywnym 16-dniowym szkoleniu m.in z taktyki wojskowej i strzelania - w sobotę na Rynku Staromiejskim w Stargardzie 63. nowych "terytorialsów" złożyło uroczystą przysięgę wojskową.

To najważniejsza chwila w życiu każdego żołnierza - mówi płk Tomasz Borowczyk - Dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Szczecinie.



- Wasza obecność w szeregach WOT jest ważna, wzmacniacie w ten sposób zdolności niesienia pomocy lokalnej społeczności i obrony naszej małej ojczyzny. W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę to niezwykle istotne, żeby jak największa część naszego społeczeństwa była przygotowana do obrony przed agresorem - mówi Borowczyk.



W uroczystości wziął udział Michał Jach - przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej.



- W imieniu swoim, Komisji Obrony Narodowej i parlamentu, właśnie rodzinom chciałem podziękować za wasz trud w wychowanie i przygotowanie patriotów żołnierzy, którzy będą

służyć ojczyźnie.



Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.