Dziewczynka w Oknie Życia [AKTUALIZACJA]

To dziesiąte dziecko i zarazem dziesiąta dziewczynka, którą pozostawiono w szczecińskim Oknie Życia w ciągu jego blisko 13-letniej działalności.

Dwu-trzydniowa dziewczynka pozostawiona w szczecińskim Oknie Życia przy parafii Świętej Rodziny. Dzieckiem zajęły się siostry Uczennice Krzyża, które opiekują się tym miejscem.

Dziewczynka trafiła tam w sobotę, po godzinie 20. Jak mówi siostra Rut, o tym, że dziecko zostało włożone do Okna Życia, poinformował ją sygnał w telefonie.



- Poszłam zobaczyć do Okna Życia i było tam dziecko. Wyjęłam je i zrobiłam to, co do mnie należy: sprawdziłam stan ogólny, czy nie ma zagrożenia życia. Druga siostra zgłosiła to na pogotowie, a ja się zajęłam dzieckiem - powiedziała.



Dziecko zabrało pogotowie.



- Zostawiamy to procedurom, które się uruchomiają. Tam dziecko zostaje przebadane i zgłaszane na listę do adopcji - dodała.



To dziesiąte dziecko i zarazem dziesiąta dziewczynka, którą pozostawiono w szczecińskim Oknie Życia w ciągu jego blisko 13-letniej działalności.



Okno Życia w stolicy województwa zachodniopomorskiego otwarto w Dniu Papieskim - 16 października 2009. W styczniu 2011 roku znaleziono tam pierwsze dziecko.