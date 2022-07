Gryfia inwestuje: dok, pirs i nabrzeże

To największa inwestycja w Gryfii od dziesięcioleci. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Do końca sierpnia ma zostać wyłoniony wykonawca głębi dokowej w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

To drugi przetarg na tę inwestycję; pierwszy zakończył się fiaskiem ze względu na zbyt drogie oferty firm budowlanych.



- Liczymy, że przynajmniej te cztery firmy, które złożyły oferty w pierwszym przetargu złożą też w drugim, a mam nadzieję, że pojawi się ich więcej. Pierwsze postępowanie zbiegło się z agresją Rosji na Ukrainę i bezpośredni uczestnicy tego postępowania zwracali nam uwagę na ryzyko tego, co będzie działo się w przyszłości. Każda z tych firm przyjęła bardzo wysoki poziom marży ze względu na potencjalne ryzyko - mówi Artur Trzeciakowski, dyrektor stoczni.



Stocznia chce jesienią podpisać umowę z wykonawcą.



- Umowę na wykonanie całej infrastruktury umożliwiającej postawienie doku nr 8 - dodał.



Firma, która wygra przetarg, będzie musiała wybudować głębię, w której zanurzać ma się dok, ponadto pirs, do którego będzie przycumowany i nabrzeże.



