Wyspa Grodzka, czyli "Przejdź na jasną stronę mocy" [ZDJĘCIA]

Joga, taniec polinezyjski i fizjotrening - a wszystko za darmo - zajęcia pod hasłem "Przejdź na jasną stronę mocy" odbywają się na Wyspie Grodzkiej na Łasztowni w Szczecinie. W każdą wakacyjną niedzielę każdy może wziąć w nich udział.

Na początek o godz. 17 fizjotrening.- To jest trochę fizjoterapia, jest prowadzona przez fizjoterapeutów. Chcemy pokazać, że fizjoterapia nie musi być prowadzona w stricte gabinetowych warunkach. Większość rzeczy, które robimy to bardzo dobrze zaplanowane ćwiczenia ruchowe, które dla większości będą o tyle korzystne, że będą czuli się wyprostowani, plecy może bedą mniej bolały, jeśli już bolą - zaprasza Mateusz Sowiński ze Stacji Fit Studio.Godzinę później tańce i wyciszenie, czyli joga. Na zajęcia warto wziąć matę.- Staramy się, żeby każdy mógł z ulicy do nas przyjść: zobaczył, że są zajęcia i od razu mógł do nas dołączyć. Poziom jest wyrównany: joga ogólna - ciało i duch i oddech..., wszystko połączone. Zapraszamy na godzinę 18, a tańce na godz. 19 - dodaje Rafał Lichtarowicz ze Szkoły Jogi Klasycznej.Zajęcia - kolejne wakacje z rzędu - organizuje Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom.Ostatnie zajęcia 11 września.Szczegóły na stronie internetowej