"W obronie Chrześcijan". Kilkaset podpisów na Jarmarku Jakubowym

Kilkaset kolejnych podpisów zebrali członkowie stowarzyszenia Fidei Defensor podczas Jarmarku Jakubowego w Szczecinie. To inicjatywa mająca na celu ochronę wartości chrześcijańskich.

Podpisy są potrzebne, by projekt ustawy zaostrzającej przepisy, dotyczące przestępczości na tle religijnym, został rozpatrzony przez Sejm. Potrzeba ich aż 100 tysięcy.W ostatnich latach często dochodzi do profanacji miejsc kultu religijnego. W Zachodniopomorskiem to nawet kilkadziesiąt razy w roku.Obywatelską inicjatywę ustawodawczą "W obronie Chrześcijan" zapoczątkowała Solidarna Polska.