Do Stargardu przyjadą uczestnicy rajdu Pojazdów Zabytkowych - Tylko dla Zuchwałych.

Na ulicach miasta pojawią się Corvetty, Alfy Romeo, ale też Warszawy, Fiaty 125p czy Polonezy.



Auta pokażą się ok. godz. 15 i zostaną do wtorku, do godz. 8.30. Samochody będzie można zobaczyć na ul. Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego.