Zwycięzcy Eurowizji zagrają w tę sobotę w Szczecinie. Mamy bilety na koncert [WIDEO]

Gwiazdy europejskiego formatu i młode, raczkujące kapele - wszystkie spotkają się tę sobotę podczas Festiwalu Garaże w Szczecinie.

Gwiazdami wieczoru będą zwycięzcy tegorocznej Eurowizji Kalush Orchestra, którzy zaprezentują między innymi utwór, dzięki któremu sięgnęli po zwycięstwo, czyli "Stefania". Na scenie na szczecińskiej Łasztowni zaprezentuje się także duet Kuba Karaś i Piotr Rogucki. Muzycy połączyli siły po zakończeniu działalności zespołu Coma. Do Szczecina na Festiwal Garaże przyjeżdża także ukraińska wokalistka Mamarika. 33-latka to zwyciężczyni tamtejszej edycji programu talent show "Fabryka Gwiazd".Festiwal Garaże to również, a może przede wszystkim, rywalizacja młodych kapel. Zaprezentują się one na początku sobotniego wydarzenia.Razem z nami możecie zgarnąć bilety na Festiwal Garaże. Wystarczy, że odwiedzicie letnie studio Radia Szczecin w godzinach od 7 do 9. Mieści się ono w alei Wojska Polskiego 73.Festiwal Garaże natomiast odbędzie się w Terminalu Kultury na Łasztowni.