Bieliki oblężone

Prom Bielik. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Kilkaset osób na pokładzie i to co kilkanaście minut - tak w tegoroczne wakacje wygląda ruch na pokładzie promów Bielik. Nie brakuje zarówno pieszych jak i rowerzystów.

500 to maksymalna liczba pasażerów, jaką jeden prom w centrum zabiera na pokład. W tym roku osiąganie górnej granicy pasażerów, to niemal codzienność. Ruch w wakacje jest co roku większy, ale tego lata - wyjątkowy. Podróżujących promem nie brakuje także poza sezonem.



- Tych osób są dziesiątki tysięcy codziennie, rowerzystów też mamy w szczycie sezonu kilkudziesięciu co 20 minut. A że sezon się przedłuża, to tych miesięcy jest coraz więcej. A potem są szkoły i zakłady pracy. W godzinach porannych, od godz. 6 do 8.30 i później od 14.30 do 16. Rowerzystów jest naprawdę dużo, coraz więcej hulajnóg, motory... - wylicza Paweł Szynkaruk, dyrektor Żeglugi Świnoujskiej.



Na zwiększony ruch pieszych i rowerzystów wpływ ma kilka czynników. To między innymi powstanie nowego parkingu buforowego w okolicach przeprawy, ale też podwyżka cen paliwa.