PIP zaprasza na wystawę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wystawa plakatów Karola Pabicha została otwarta w poniedziałek w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie. Od wielu lat w siedzibie Inspekcji w Szczecinie są prezentowane prace różnych artystów, mówi Konrad Pachciarek, Okręgowy Inspektor Pracy.

- To już trzecia wystawa w naszej galerii - Pszczelna 7, która działa w okręgowym inspektoracie pracy w Szczecinie. Tę wystawę robimy dlatego, że PIP to nie tylko kontrole, ale przede wszystkim działalność prewencyjna, informacyjna. Aby dobrze służyć ludziom, musimy być empatyczni, wrażliwi, musimy mieć podstawową wiedzę o ludzkiej emocjonalności, a od kogo się tego uczyć, jak nie od takich artystów jak Karol Pabich - mówi Pachciarek.



Karol Pabich jest osobą niesłyszącą, uczy się na Akademii Sztuki w Szczecinie. Wystawa pokazuje widoki Szczecina i ma zachęcać do spacerów.



- To jest wystawa na podstawie projektu "Widoki Szczecina". Plakaty przedstawiają piktogramy, które sam robiłem - mówi Pabich.



Ekspozycję można oglądać w korytarzu w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy przy ulicy Pszczelnej.