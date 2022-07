Pierwszy nabór na Politechnikę Morską w Szczecinie zakończony [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zgłosiło się więcej studentów niż w latach ubiegłych. Oprócz kierunków morskich duża popularności cieszyła się informatyka.

- Jesteśmy zadowoleni z naboru. W tym roku zgłosiło się 840 kandydatów, jest to wzrost o 120 osób w stosunku do poprzedniego roku. Widać, ze kierunek, który obraliśmy - od 1 października Politechnika Morska w Szczecinie - mamy potwierdzenie, ze to dobry kierunek - mówi Grzegorz Stępień, prorektor do spraw kształcenia jeszcze Akademii Morskiej w Szczecinie.



Szczecińska szkoła morska stawia m.in. na naukę kadr do obsługi morskich elektrowni wiatrowych. Szacuje się, że za kilka lat ten sektor gospodarki będzie potrzebował 50 tysięcy pracowników.



- Od kilku lat próbujemy się mocno dopasować w kierunku offshore'owym. Nowe kierunki, które tworzymy na bazie już istniejących. Tworzymy je we współpracy z pracodawcami i widać odcisk tego. Widzimy to również na kierunku Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe, gdzie ten wzrost jest także dosyć duży - dodał.



Będzie jeszcze drugi nabór uzupełniający. W tym roku Politechnika Morska przyjęła więcej studentów z Ukrainy niż w latach ubiegłych.



1 września Akademia Morska zmieni nazwę na Politechnika Morska.