Nielegalna bimbrownia zamknięta [ZDJĘCIA]

źródło: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie źródło: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie źródło: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie źródło: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej wraz z policją zamknęli nielegalną bimbrownię w miejscowości pod Koszalinem.

Zatrzymano mężczyznę, który produkował nielegalny alkohol.



- Zabezpieczyliśmy prawie 38 litrów alkoholu o różnej mocy oraz 200 litrów zacieru. Jako dowód zabezpieczyliśmy też aparat do produkcji tego alkoholu. Podejrzenia funkcjonariuszy w tym przypadku były uzasadnione; w pomieszczeniach gospodarczych na terenie tej posesji produkowany był alkohol - poinformowała Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



Zabezpieczony alkohol będzie zbadany przez biegłego, który ustali czy nie jest on niebezpieczny dla zdrowia. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara do roku pozbawienia wolności.