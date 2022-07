Lotnisko w Goleniowie podnosi się po pandemii koronawirusa

Lotnisko w Goleniowie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Port pod Szczecinem zwiększa liczbę obsługiwanych pasażerów. W pierwszym kwartale tego roku obsłużył już 59 tysięcy podróżujących, dla porównania rok wcześniej było ich zaledwie 11 tysięcy. Najnowsze dane podaje Urząd Lotnictwa Cywilnego.

W 2019 roku jeszcze przed wybuchem epidemii podszczecińskie lotnisko obsłużyło 590 tysięcy podróżnych.



Potrzeba jeszcze czasu, by wrócić do tamtych wyników, mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik lotniska i dodaje, że kolejne linie lotnicze powracają do Goleniowa, dzięki czemu oferta jest coraz bardziej atrakcyjna.



- Cieszy nas, że linie lotnicze oprócz powrotów, coraz śmielej myślą o nowych kierunkach. Pozostałe linie lotnicze uruchomią wszystkie trasy, które były przed pandemią - mówi Domagalski.



W zestawieniu polskich portów lotniczych, w którym brano pod uwagę liczbę obsługiwanych pasażerów, Goleniów zajmuje 9 miejsce na 15 portów.