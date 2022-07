Zagrzmi, błyśnie i popada... [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Maksymalne wskazania termometrów w regionie: 19-26 stopni w skali Celsjusza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami na północnym zachodzie kraju. Dla województw lubuskiego i zachodniopomorskiego wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia. Obowiązuje ono od 19:30 do 2:00 w nocy.



Synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 25 milimetrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 kilometrów na godzinę.



Miejscami może padać grad. Zaznaczono jednocześnie, że burze mogą być niezbyt liczne, a najsilniejsze wartości porywów wiatru będą lokalne.



Ochłodzenie nadejdzie od północnego zachodu. Późnym wieczorem większe zachmurzenie będzie w Świnoujściu i w Szczecinie. W nocy będą tam występowały przelotne opady deszczu i burze.



Burze będą związane z kolejnym frontem atmosferycznym, który będzie przemieszczał się przez Polskę z północnego zachodu w głąb kraju.



Burze lokalnie mogą być gwałtowne, z silniejszym deszczem. Synoptycy przewidują, że podczas burz spadnie w centrum i na północy kraju około 15-20 milimetrów deszczu, na południu Polski do 30-35 milimetrów.



Kolejne dni będą nieco chłodniejsze. W środę i w czwartek termometry wskażą maksymalnie 25 stopni Celsjusza w centrum, 20 nad morzem i 26 na południu kraju.