Przepisowo czy nie - trwa dzień bezpiecznego kierowcy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W tym roku jego hasłem jest "Ze świętym Krzysztofem na drogach pokoju". Przez cały rok - ale dziś szczególnie - policja apeluje o bezpieczną jazdę.

A jak poruszają się kierowcy w naszym regionie?



- Jestem kierowcą, ale czy bezpiecznym czy nie, to nie mi oceniać, pasy oczywiście zapinam. Kierowcy na naszych drogach są całkiem ok. Mieszkałem trzy lata w Moskwie, więc mam porównanie - tam jeżdżą jak szaleni. - Ja się czuję bezpiecznie, ale i tak się zawsze rozglądam, myślę, że większość kierowców przestrzega przepisów. - Nie przestrzegam przepisów, na razie nie mam punktów karych - mówią Szczecinianie.



Dzień Bezpiecznego Kierowcy wypada we wspomnienie świętego Krzysztofa - patrona kierowców, ale też podróżujących czy pielgrzymów.