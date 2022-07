Fot. Małgorzata Furga [Radio Szczecin/Archiwum]

Rymań i Rąbino to kolejne gminy w regionie, gdzie staną nowe stacje meteorologiczne.

W inwestycjach pomogą środki z budżetu województwa. Do każdej z gmin trafi 50 tysięcy złotych wsparcia.



Dzięki środkom z budżetu województwa udało się do tej pory ustawić na terenie Pomorza Zachodniego łącznie siedem stacji meteorologicznych.



Będą one zbierać dane pogodowe przydatne gospodarstwom rolnym położonym w pobliżu, a rejestrowane parametry posłużą rolnikom m.in. w podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z ochroną roślin.